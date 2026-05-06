Reuters: російський НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" зупинив роботу після ударів українських дронів

НПЗ “Киришинефтеоргсинтез” є другим за потужністю у Росії.

Ураження у Кіріші РФ
Фото: Оперативний ЗСУ

Другий за потужністю нафтопереробний завод у Росії “Киришинефтеоргсинтез” у Ленінградській області зупинив роботу після атаки українських безпілотників. 

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За інформацією співрозмовників агентства, на підприємстві пошкоджено три з чотирьох установок первинної переробки нафти. Саме ці установки є ключовими для роботи нафтопереробного заводу, і їх виведення з ладу фактично блокує повноцінну переробку нафти.

Українсбкі дрони атакували російський НПЗ в ніч на 5 травня, після чого на території підприємства виникла пожежа.  

У Службі безпеки України заявили, що внаслідок удару було уражено не лише НПЗ, а й нафтоперекачувальну станцію “Кириши”, а також підтвердили пошкодження трьох установок первинної переробки.

“Киришинефтеоргсинтез” належить російській компанії "Сургутнафтогаз" і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств країни. Його потужність становить близько 400 тисяч барелів на добу, а річний обсяг переробки сягає близько 18 млн тонн нафти – приблизно 7% загального обсягу переробки в РФ.

Завод є одним із ключових постачальників пального як для внутрішнього ринку Росії, так і для експорту, тому його зупинка може мати вплив на паливний баланс країни.

