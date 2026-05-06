Росіяни поцілили по будівлі дитсадка в центрі Сум

Російські військові завдали удару двома ударними безпілотниками по цивільній будівлі в центрі Сум.

Про це повідомив у Telegram очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Двома ударними БпЛА росіяни вдарили по цивільній будівлі у центральній частині Сум. Триває рятувальна операція", - написав він.

Інформація щодо постраждалих та інших наслідків уточнюється. Григоров також наголосив, що ворожа атака продовжується і закликав мешканців бути в безпечних місцях.

В.о. міського голови Артем Кобзар додав, що росіяни поцілили в будівлю дитячого садка.