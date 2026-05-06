Росіяни атакували Запорізький район: одна людина загинула

Росіяни атакували Запорізький район КАБом та безпілотниками. Є поранені та загибла.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Жовтій Кручі. Зруйнований приватний будинок. Внаслідок атаки загинула 87-річна жінка.
Ворожий безпілотник зруйнував приватний будинок у Вільнянську. Поранені жінки 21 та 81 років.
- Росіяни обстріляли символ Запорізької області – Оріхівську стелу. З початку повномасштабного вторгнення РФ Оріхівська стела стала своєрідними "воротами" до зони бойових дій.
- Унаслідок учорашніх ударів росіян по Запоріжжю, Запорізькому й Пологівському районах загинули 12 людей, ще 49 були поранені.