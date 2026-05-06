Росіяни атакували Запорізький район: одна людина загинула

Наслідки російського обстрілу у Запоріжжі

Росіяни атакували Запорізький район КАБом та безпілотниками. Є поранені та загибла.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти вдарили керованою авіабомбою по Жовтій Кручі. Зруйнований приватний будинок. Внаслідок атаки загинула 87-річна жінка.

Ворожий безпілотник зруйнував приватний будинок у Вільнянську. Поранені жінки 21 та 81 років.