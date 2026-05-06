ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли символ Запорізької області – Оріхівську стелу

З початку повномасштабного вторгнення РФ Оріхівська стела стала своєрідними "воротами" до зони бойових дій.

Фото: Запорізька ОВА

Російські війська обстріляли символ Запорізької області – Оріхівську стелу.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ще вчора тут майоріли десятки прапорів наших військових підрозділів, волонтерів, партнерів регіону. А сьогодні – те, що ворог завжди залишає після себе: руйнування і порожнечу. 

Та Оріхівська стела – стійка. Як і мешканці незламного Запоріжжя. Усе пошкоджене – відновимо. Прапори – повернемо. Вже працюємо", – наголосив Федоров.

Оріхівська стела — в’їзний знак на межі колишнього Оріхівського району Запорізької області, який із початком повномасштабного вторгнення росії у 2022 році набув символічного значення.

Від початку великої війни стела стала уособленням незламності українських оборонців і своєрідними "воротами" до зони бойових дій. Українські військові, вирушаючи на фронт, зупинялися біля неї та залишали стяги своїх підрозділів як знак присутності, єдності та бойового духу.

У 2023 році біля стели було облаштовано фотозону під назвою "Пантеон Захисників Запоріжжя". Раніше хаотично закріплені на конструкції прапори перенесли донизу, де сформували окремий простір пам’яті. У цьому місці одночасно майоріло понад сотня прапорів різних українських бригад.

