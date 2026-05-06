ГоловнаСуспільствоЖиття

7 травня у Сумській громаді оголосили Днем жалоби

Унаслідок російської атаки у Сумах загинули дві людини, семеро поранених. 

Фото: Сумська міська рада

У Сумській громаді 7 травня оголошено Днем жалоби за жертвами російського обстрілу 6 травня. 

Про це повідомили у Сумській міськраді.

"7 травня в Сумській громаді оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожих атак 6 травня Вічна памʼять. Щирі співчуття рідним та близьким", – ідеться у повідомленні.

  • Унаслідок російського удару по будівлі дитсадка у Сумах загинули двоє його працівниць. Ще семеро людей постраждали. Росіяни атакували Суми 10 дронами, два з них влучили у будівлю дошкільного закладу. Решту збила ППО.
