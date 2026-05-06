ООН: від початку травня унаслідок обстрілів РФ в Україні загинули щонайменше 70 цивільних, понад 500 поранені

Від початку травня внаслідок російських атак по території України загинули щонайменше 70 цивільних, ще понад 500 людей дістали поранення.
Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.
За даними місії, лише 5 травня під час масованої хвилі ударів загинули 28 людей, ще 194 отримали поранення. З початку місяця жертви серед цивільного населення зафіксовано у 14 областях України.
Голова місії Даніель Белль заявила, що особливе занепокоєння викликають як масштаби втрат серед цивільних, так і широка географія уражень за короткий проміжок часу.
За інформацією ООН, у період з 1 по 5 травня російські війська здійснили серію ударів по різних регіонах країни. Зокрема, 5 травня авіабомби влучили у промисловий район Запоріжжя — загинули щонайменше 12 людей, ще 46 були поранені.
У той же день авіаудари по Краматорську забрали життя щонайменше шести людей, 13 осіб отримали поранення.
Ракетні та дронові удари зафіксовано у Тернополі, Рівному, а також у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській та Одеській областях.
У місії окремо наголосили на випадках повторних ударів по тих самих об’єктах. Так, у Полтавській області під час повторної атаки по газодобувному об’єкту загинули двоє рятувальників.
У Херсоні медики потрапили під удар дрона, коли надавали допомогу постраждалим після попереднього обстрілу.
"Багато загиблих і поранених цивільних займалися звичайними повсякденними справами – їхали на роботу, працювали, робили покупки або ліквідовували наслідки попередніх ударів", – зазначила Белль.
У Моніторинговій місії підкреслили, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права сторона, яка здійснює атаку, зобов’язана мінімізувати ризики для цивільного населення, зокрема враховувати час ударів і тип застосованого озброєння.