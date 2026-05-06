ООН: від початку травня унаслідок обстрілів РФ в Україні загинули щонайменше 70 цивільних, понад 500 поранені

Лише 5 травня під час масованих ударів РФ загинули 28 людей, ще 194 поранені.

Фото: Запорізька ОДА в Facebook

Від початку травня внаслідок російських атак по території України загинули щонайменше 70 цивільних, ще понад 500 людей дістали поранення. 

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

За даними місії, лише 5 травня під час масованої хвилі ударів загинули 28 людей, ще 194 отримали поранення. З початку місяця жертви серед цивільного населення зафіксовано у 14 областях України.

Голова місії Даніель Белль заявила, що особливе занепокоєння викликають як масштаби втрат серед цивільних, так і широка географія уражень за короткий проміжок часу.

За інформацією ООН, у період з 1 по 5 травня російські війська здійснили серію ударів по різних регіонах країни. Зокрема, 5 травня авіабомби влучили у промисловий район Запоріжжя — загинули щонайменше 12 людей, ще 46 були поранені. 

У той же день авіаудари по Краматорську забрали життя щонайменше шести людей, 13 осіб отримали поранення.

Ракетні та дронові удари зафіксовано у Тернополі, Рівному, а також у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській та Одеській областях.

У місії окремо наголосили на випадках повторних ударів по тих самих об’єктах. Так, у Полтавській області під час повторної атаки по газодобувному об’єкту загинули двоє рятувальників. 

У Херсоні медики потрапили під удар дрона, коли надавали допомогу постраждалим після попереднього обстрілу.

"Багато загиблих і поранених цивільних займалися звичайними повсякденними справами – їхали на роботу, працювали, робили покупки або ліквідовували наслідки попередніх ударів", – зазначила Белль.

У Моніторинговій місії підкреслили, що відповідно до норм міжнародного гуманітарного права сторона, яка здійснює атаку, зобов’язана мінімізувати ризики для цивільного населення, зокрема враховувати час ударів і тип застосованого озброєння.

