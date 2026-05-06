Зеленський: Росія відповіла на пропозицію припинення вогню новими ударами: Україна буде діяти дзеркально

 Залежно від ситуації вночі та завтра відповіді України будуть визначатись.

президент України Володимир Зеленський
Фото: rfi.fr

Україна відповідатиме дзеркально на удари Росії під час режиму припинення вогню.

Про це зазначив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

"По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, область Сумська, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила", - заявив Президент.

За його словами, Україна буде діяти дзеркально. Із подальшими відповідями росіянам на полі бою будуть визначатись залежно від ситуації вночі та завтра. 

Зеленський заявив, що Росія отримала чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатися з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. 

"Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати", - додав Президент.

  • Раніше Володимир Зеленський повідомив, що російська сторона зірвала режим припинення вогню. Станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші. 
