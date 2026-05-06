Росіяни упродовж дня атакували цивільне населення Сумщини: є жертви

Впродовж дня, 6 квітня, окупанти атакували цивільне населення Сумщини.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА, Олег Григоров.
У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув 53-річний чоловік.
В Березівській громаді ще один російський безпілотник поцілив у цивільне авто на дорозі. Поранення отримав 76-річний чоловік. Медики надають йому допомогу.
У Хутір-Михайлівській громаді ворог поцілив у приватний будинок. Внаслідок влучання оселя загорілася. Ніхто не постраждав.
- Раніше, російські окупанти завдали ракетного удару по території Попівської громади Сумської області. Унаслідок ворожого удару постраждала 88-річна жінка.
- Росіяни вдарили двома безпілотниками по будівлі дитсадка у Сумах: загинули двоє працівниць.Ще семеро людей постраждали.