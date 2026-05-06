Росіяни упродовж дня атакували цивільне населення Сумщини: є жертви

Дрони окупантів поцілили в житлові будинки та авто.

Впродовж дня, 6 квітня, окупанти атакували цивільне населення Сумщини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА, Олег Григоров.

У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув 53-річний чоловік.

В Березівській громаді ще один російський безпілотник поцілив у цивільне авто на дорозі. Поранення отримав 76-річний чоловік. Медики надають йому допомогу.

У Хутір-Михайлівській громаді ворог поцілив у приватний будинок. Внаслідок влучання оселя загорілася. Ніхто не постраждав.