«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Росіяни упродовж дня атакували цивільне населення Сумщини: є жертви

Дрони окупантів поцілили в житлові будинки та авто.

Фото: Telegram Олег Григоров

Впродовж дня, 6 квітня, окупанти атакували цивільне населення Сумщини.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА, Олег Григоров.

У Новослобідській громаді внаслідок удару російського дрона по житловому будинку загинув 53-річний чоловік.

В Березівській громаді ще один російський безпілотник поцілив у цивільне авто на дорозі. Поранення отримав 76-річний чоловік. Медики надають йому допомогу.

У Хутір-Михайлівській громаді ворог поцілив у приватний будинок. Внаслідок влучання оселя загорілася. Ніхто не постраждав.

  • Раніше, російські окупанти завдали ракетного удару по території Попівської громади Сумської області. Унаслідок ворожого удару постраждала 88-річна жінка.
  • Росіяни вдарили двома безпілотниками по будівлі дитсадка у Сумах: загинули двоє працівниць.Ще семеро людей постраждали.
