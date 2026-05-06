120 ворожих атак відбулось на фронті від початку доби

Від початку доби 6 травня на фронті відбулося 120 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, противник завдав одного ракетного удару із застосуванням двох ракет та 47 авіаційних ударів – скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, росіяни задіяли 5649 дронів-камікадзе та здійснили 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог завдав 5 авіаударів із застосуванням 14 КАБ та здійснив 59 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, сім з них – із РСЗВ. Зафіксовано одну ворожу штурмову дію.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Стариці та в бік Липців, Лиману, Ізбицького, Малої Вовчої, Симинівки. Одна з цих атак триває.

На Куп’янському напрямку ворог атакував шість разів у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районі Борівської Андріївки. Одна з цих атак продовжується.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали 15 штурмів окупантів в районах населених пунктів Надія, Ставки, Ямпіль та в бік Лиману, Новосергіївки, Озерного. Одне боєзіткнення іще триває.

На Слов’янському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців в районах населених пунктів Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Степанівка та в бік Костянтинівки, Новопавлівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Никанорівка, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Гришине, Сергіївка, Молодецьке. Одна з цих атак триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 42 окупанти та 25 – поранено, знищено три одиниці автомобільної техніки та три укриття противника. Також ушкоджено п’ять одиниць автомобільної техніки, 10 укриттів противника, чотири гармати та один пункт управління БпЛА. Знищено або подавлено 200 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти один раз атакували в бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 15 атак окупантів у районах Злагоди, Добропілля, Староукраїнки Зеленого та в бік населених пунктів Гірке, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог один раз атакував в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник проводив дві атаки в бік Антонівки та острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.