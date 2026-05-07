24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Bloomberg: Умєров вирушить у Маямі для зустрічі з Віткоффом

Переговорний процес щодо війни в Україні загальмував через кризу на Близькому Сході.

Фото: фейсбук-сторінка Рустема Умєрова

Агенція Bloomberg з посиланням на власні джерела стверджує, що цього тижня секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров має зустрітися у Маямі зі спеціальним посланцем Дональда Трампа Стівеном Віткоффом.

Це може означати повернення уваги США до питання урегулювання російсько-української війни. З кінця лютого переговорний процес фактично зупинився через зосередження Вашингтона на операції проти Ірану і наслідках кризи, спричиненої перекриттям Ормузької протоки.

У США вважають, що до цього було досягнуто прогресу практично у всіх питаннях між сторонами, окрім контролю над Донецькою областю. У Києві також вимагають чіткіших рамок безпекових гарантій від союзників, які мають унеможливити повторну агресію.

Президент України Володимир Зеленський критично висловлювався про ситуацію, коли американські переговорники Стівен Віткофф і Джаред Кушнер кілька разів відвідували Москву та мали особисту розмову з диктатором Путіним - але жодного разу за цей час не приїхали до Києва.

