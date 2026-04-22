Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Зеленський назвав неповагою поїздки Віткоффа і Кушнера в Москву, а не в Київ

Радники Трампа так жодного разу і не відвідали українську столицю.

Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський висловив ставлення до ситуації, коли ключові американські переговорники вільно їздять до Москви і охоче відвідують Кремль, натомість відмовляючись бодай раз здійснити візит до Києва.

Як пише BBC, глава держави назвав таку поведінку спеціального посланця президента США Стівена Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера "неповагою".

Цьогоріч головні представники американської дипломатії вже встигли побувати у столиці країни-агресора, а загалом Віткофф був у Москві вже вісім разів і постійно зустрічався з воєнним злочинцем Путіним. 

Зеленський визнав, що в Україні виникають труднощі з логістикою для закордонних гостей, але висловив готовність зустрічатися з Віткоффом і Кушнером на території інших держав - якби ті мали бажання симетрично спілкуватися зі сторонами. Президент додав, що Україні в будь-якому разі важливо продовжувати співпрацю зі Сполученими Штатами.

  • На початку квітня йшлося про те, що посланці Трампа нібито планували візит до Києва, але на тлі війни проти Ірану ці плани так і не були втілені в життя.
