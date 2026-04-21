Головне за вівторок, 21 квітня: майже 200 боїв, затримання дільничого і працівників ТЦК в Одесі, наслідки теракту в Києві

Бойові дії на Донеччині, 194 бойові зіткнення, ворожі обстріли, справа Юлії Тимошенко, нова дискусія LB і EFI Group. Яким запам’ятається 1518-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 21 квітня відбулося 194 бойові зіткнення.

Найбільше атак росіяни здійснили на Покровському напрямку - 43.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами повідомив, що екскерівника патрульної поліції Євгена Жукова призначено радником голови Нацполіції.

“Жуков Євген – бойовий офіцер, генерал. Я його поважаю особисто, дуже поважаю. Це людина, яка займалася війною… Я дуже хотів, аби він залишився в команді. Тому Євген Жуков призначений радником голови Нацполіції. Буде займатися питаннями війни. Тобто залученості поліції у війну”, – сказав Клименко.

Сьогодні за клопотанням прокурорів Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжні заходи двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві, які залишили в небезпеці цивільних під час стрілянини в Голосіївському районі столиці.

Правоохоронці підозрюються у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 367 КК України).

Суд призначив поліцейським тримання під вартою з правом внесення застави розміром 266 240 тис. грн для кожного. Прокуратура наполягала на триманні під вартою, враховуючи тяжкість наслідків та суспільний резонанс справи.

Одеський обласний територіальний центр комплетування підтвердив затримання його співробітників. У дописі в Facebook ТЦК прокоментувало наведену раніше журналістами інформацію.

Спершу про те, що СБУ затримала в Одесі вісьмох працівників Пересипського районного територіального центру комплектування та одного дільничого з посиланням на джерела повідомило Суспільне.

Місцеві медіа повідомляли, що затримання супроводжувалося пострілами. Джерела журналістів в СБУ повідомили, що поранених немає.

Згодом в Сухопутних військах повідомили, що головнокомандувач вирішив відсторонити начальника Одеського обласного ТЦК і начальника Пересипського РТЦК.

В СБУ офіційно повідомили, що підозри оголошені за вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою в умовах воєнного стану.

"Фігуранти вимагали гроші з людей. У разі відмови – вчиняли насильство та погрожували потерпілим відправити їх «штурмовиками на передову» у прискореному режимі. За матеріалами справи, «вибивання» коштів відбувалися прямо в службовому мультівені ТЦК, до якого потерпілих затягували силоміць", – йдеться у повідомленні.

Вищий антикорсуд не задовольнив скаргу народної депутатки, лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко на оголошення їй підозри в спробі підкупу народних депутатів (ч. 4 ст. 369 КК України), повідомило Суспільне.

Першу частину засідання ВАКС проводили в закритому режимі. Суд заслуховував аудіозапис, долучений до справи. Після цього засідання перевели в відкритий режим. Адвокат депутатки просив скасувати підозру, оскільки "на момент її вручення докази були недостатніми".

Він додав, що на рішення суду, ймовірно, подаватимуть апеляцію.

Докладніше про справу Юлії Тимошенко – в новині, а також в матеріалі Анни Стешенко "«Ми маємо грохнути цю більшість»: що стоїть за підозрою НАБУ Юлії Тимошенко".

Торік в Україні, за даними міністерства юстиції, померли 425 000 людей. Це менше попереднього показника, але зниження смертності пояснюється зменшенням загальної кількості населення.

Про це на організованій LB і EFI Group дискусії “Українське суспільство 2026: демографія, міграція, ринок праці” повідомив голова Державної служби статистики Арсен Макарчук. Він сказав, що народжуваність торік в Україні була зафіксована на рівні понад 168 600 малюків. “Трохи менше шести дітей на тисячу населення”, – озвучив Макарчук попередні оцінки.

За його словами, це дуже негативний демографічний сигнал, наслідки якого відчуватимуть покоління вперед.

