На Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали 12 людей

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також - по хитлових будинках.

Російські війська обстріляли Херсонську область, внаслідок чого одна постраждали 12 людей.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"Через російську агресію 12 людей дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Кізомис, Надіївка, Томина Балка, Велетенське, Новодмитрівка, Дар'ївка, Токарівка, Понятівка, Іванівка, Берислав, Петропавлівка, Гаврилівка, Урожайне, Хрещенівка, Новорайськ, Дудчани, Нововоронцовка, Золота Балка, Трифонівка, Бургунка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Нововасилівка, Одрадокам'янка, Саблуківка, Томарине, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 16 приватних будинків.

Також окупанти понівечили магазин, господарчу споруду, складське приміщення та приватні автомобілі.