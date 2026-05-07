ЦПД: напередодні 9 травня Москва активізувала скиди агіток у прикордонні України

Напередодні сакральної для Москви дати 9 травня ворог активізував скиди агітаційних матеріалів з безпілотників у прикордонних районах України.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Окупанти розповсюджують листівки, що візуально імітують гривневі купюри. На них – небезпечні QR-коди та меседжі, спрямовані на дискредитацію військово-політичного керівництва України та спекуляції на темі Другої світової війни із закликами до “спільного святкування дня перемоги”.

“Не переходьте за підозрілими QR-кодами, не торкайтеся ворожих агіток і повідомляйте про такі знахідки в поліцію або через чат-бот СБУ @stop_russian_war_bot”, – закликали у ЦПД.

