У квітні українська ППО перехопила майже 6 тисяч російських дронів і ракет

За квітень 2026 року українська протиповітряна оборона перехопила майже 6 тисяч російських дронів і ракет.

Про це повідомило Міністерство оборони.

За місяць ворог випустив:

6583 дронів - збито або подавлено 5861 (89%);

141 крилату та балістичну ракету - збито 89 (понад 63%).

Загальна ефективність ППО у квітні склала 88,5%. В окремі дні збивали 92–95% цілей.

"Наймасованіша атака дронами припала на 1 квітня, коли росія запустила 700 безпілотників. Також великі комбіновані удари по 600–700 дронів й ракет відбулися 3, 16 та 25 квітня, а 15 квітня росія одночасно запустила 21 крилату ракету – українська ППО збила 20", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони зазначили, що найбільшою проблемою залишається відбиття ударів балістичними ракетами. Протидіяти їм можуть системи Patriot, але Україні бракує ракет до цих комплексів.