У Дніпрі російський обстріл пошкодив будівлю оперного театру

Також вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості. 

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпро внаслідок російського обстрілу побиті вікна у двох закладах культури, зокрема у Дніпровському національному театрі опери та балету.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості. 

Унаслідок атаки пошкоджене авто. 

Попередньо, минулося без постраждалих.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
