У Дніпро внаслідок російського обстрілу побиті вікна у двох закладах культури, зокрема у Дніпровському національному театрі опери та балету.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Сталася пожежа. Вибуховою хвилею вибило вікна на підприємстві харчової промисловості.
Унаслідок атаки пошкоджене авто.
Попередньо, минулося без постраждалих.
- У Соборному районі Дніпра 7 травня стався вибух. За попередньою інформацією правоохоронців, вибухнула припаркована машина. Двоє людей отримали травми.