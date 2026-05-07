На кордоні з Росією через обстріли палають 2400 га лісу. Лісники не мають туди доступу

Техніка не може повноцінно працювати через постійну загрозу ударів.

На кордоні з Росією в Чернігівській області палають 2400 гектарів лісу. Пожежа спричинена обстрілами, повідомили в “Лісах України”.

Вогонь охопив Єлинське і Тихновецьке лісництва. Це п’ятикілометрова прикордонна зона, доступу до якої лісівники не мають через небезпеку.

“Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства. Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких ми маємо доступ. Насамперед створюємо додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б’є по будь-якій техніці”, – повідомили в ДП.

Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що немає можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі БпЛА.