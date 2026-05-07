В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
ГоловнаСуспільствоВійна

На кордоні з Росією через обстріли палають 2400 га лісу. Лісники не мають туди доступу

Техніка не може повноцінно працювати через постійну загрозу ударів. 

На кордоні з Росією через обстріли палають 2400 га лісу. Лісники не мають туди доступу
Пожежа в лісництві Чернігівської області
Фото: скриншот відео Ліси України

На кордоні з Росією в Чернігівській області палають 2400 гектарів лісу. Пожежа спричинена обстрілами, повідомили в “Лісах України”.

Вогонь охопив Єлинське і Тихновецьке лісництва. Це п’ятикілометрова прикордонна зона, доступу до якої лісівники не мають через небезпеку. 

“Загоряння зафіксували камери відеоспостереження підприємства. Кинуті всі сили лісової охорони, щоб не допустити поширення вогню на території, до яких ми маємо доступ. Насамперед створюємо додаткові мінералізовані смуги. Трактори підприємства працюють під прикриттям РЕБ, адже ворог б’є по будь-якій техніці”, – повідомили в ДП.

Мобілізована вся нова пожежна техніка підприємства. Але поки що немає можливості повноцінно її задіяти, адже у повітрі постійно перебувають ворожі БпЛА.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies