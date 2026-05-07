Зеленський: Вчора й сьогодні Росія порушує запропонований режим тиші. Україна діятиме справедливо – з дня на день

Глава держави зазначив, що у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції. Водночас, якщо Росія захоче йти шляхом дипломатії – будемо йти шляхом дипломатії.

Володимир Зеленський
Фото: скриншот

Вдень 7 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку цієї доби російська армія завдає ударів по Україні в усіх формах: ударні дрони, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб. Лише за час від початку доби і на ранок було вже близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів.

Зафіксовані значні пошкодження цивільних обʼєктів на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині. Були й удари по локомотивах та інфраструктурі Укрзалізниці в кількох регіонах. Українська енергетика залишається незмінною російською мішенню.

За словами президента, все це свідчить про те, що Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво, – це короткострокова тиша на Червоній площі. Глава держави зазначив, що Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується тільки про кілька годин тиші в одній частині Москви.

“Україна діятиме справедливо – з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії. Конкретні кроки для завершення війни потрібні, і мир все одно буде досягнутий: ми працюємо заради цього. Питання тільки в тому, скільки часу буде втрачено через божевілля Росії”, – написав президент.

