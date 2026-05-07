Війна

Росіяни дроном атакували маршрутку на Запоріжжі

Одна жінка поранена. 

Ілюстративне фото
Фото: Скриншот відео

Сьогодні, сьомого травня, російська армія дроном атакувала пасажирський мікроавтобус у Запорізькій області. Постраждала жінка.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров. 

"росіяни атакували маршрутку - цинічні удари по цивільних у Запорізькій області тривають. Сьогодні ворожим fpv-дроном пошкоджений пасажирський мікроавтобус, який працював на рейсі "Запоріжжя - Новотроїцьке", – йдеться у його повідомленні.

За словами Федорова, одна жінка отримала осколкове поранення, їй надали допомогу.

