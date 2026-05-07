Уряд затвердив План заходів до Дня пам’яті захисників України у 2026 році

Зокрема, для навчальних закладів будуть підготовлені тематичні методичні та інформаційні матеріали.

Фото: Мінветеранів

Кабінет Міністрів України затвердив План заходів з відзначення у 2026 році Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітеті територіальну цілісність України. 

Документ, розроблений Мінветеранів, має на меті зберегти традиції вшанування полеглих воїнів, посилити патріотичне виховання молоді та нагадати суспільству про ціну української свободи й незалежності.

З нагоди Дня пам’яті захисників України, який щорічно відзначається 29 серпня, планується проведення низки національно-патріотичних заходів, зокрема:

  • пам’ятні заходи на Михайлівській площі біля Стіни Пам’яті у м. Києві та інших населених пунктах біля пам’ятників, меморіальних знаків, місць поховань Захисників і Захисниць України, за участі ветеранської спільноти, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, представників сектору безпеки і оборони, громадськості;
  • приспущення Державного Прапора України на будівлях держорганів, дипломатичних установ за кордоном, державних підприємств, організацій, а також у військових частинах і на кораблях;
  • проведення заходів із вшанування пам'яті на Національному військовому меморіальному кладовищі, у тому числі за участі представників іноземного дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні;
  • під час загальнонаціональної хвилини мовчання — зупинка роботи держорганів, місцевої влади, підприємств, установ і організацій (крім тих, що працюють безперервно), а також зупинка руху громадського та приватного транспорту.

Окрема увага — освітнім ініціативам. Для навчальних закладів будуть підготовлені тематичні методичні та інформаційні матеріали, які рекомендують використовувати під час першого уроку у 2026/27 навчальному році за участю ветеранів й ветеранок.

Крім того, заплановано проведення тематичних виставок, видання наукових праць, документальних збірок, енциклопедичних та науково-популярних матеріалів. 

Також держава підтримуватиме громадські ініціативи, спрямовані на популяризацію фізичної активності та проведення спортивних заходів, зокрема забігів і відкритих тренувань на честь загиблих українських воїнів.

“Вшанування полеглих Захисників і Захисниць України є важливим проявом національної єдності, поваги та вдячності до тих, хто захищав нашу країну, а також нагадуванням світу про спільну відповідальність за захист свободи й демократичних цінностей”, – зазначили у міністерстві.

