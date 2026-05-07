«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Суспільство / Війна

Семеро мешканців Херсонщини постраждали після обстрілів РФ (оновлено)

Допомога лікарів знадобилася жінкам та чоловіку з Комишан та Білозерівки.

До лікарні доставили жительку селища Комишани Херсонського району, яка напередодні ввечері потрапила під російський обстріл. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА. У обласній прокуратурі написали, що саном на 17:30 відомо про сімох постраждалих через обстріли у області. 

У 63-річної жінки діагностувати вибухову травму та гостру реакцію на стрес. Постраждала лікуватиметься амбулаторно.

Меддопомога знадобилась також жительці Білозерки, яка учора ввечері постраждала через російський обстріл. 46-річну жінку шпиталізували з вибуховою травмою та струсом головного мозку.

Потім стало відомо, що близько 10:20 через атаку російського дрона у Комишанах постраждали двоє людей.

До лікарні з вибуховими травмами та контузіями доставили 62-річну жінку та 20-річного хлопця. Їм надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.

Протягом дня окупанти атакували цивільні автомобілі за допомогою FPV-дронів у Комишанах, Зеленівці та Херсоні – загалом шість людей дістали травм різного ступеню. 

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, приміщення аптеки, автомобілі.   

  • Минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів постраждали 12 людей. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також по житлових будинках. 
