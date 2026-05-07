Окупанти атакували Запоріжжя: відомо про постраждалих

Росіяни атакували безпілотником Запоріжжя. Поранені чотири людини, серед них - підліток.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста. Відомо про пошкоджені автівки.

Внаслідок ворожої атаки чотири людини дістали поранення. Це чоловіки 44 та 38 років, 40-річна жінка та 15-річний хлопець.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.