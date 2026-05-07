Російська армія майже 80 разів атакувала Дніпропетровську область і поранила там п’ятьох людей. Ворог бив ракетою, артилерією та безпілотниками.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Дніпрі пошкоджені підприємство, заклади культури й автівки. У Солонянській громаді в Дніпровському районі пошкоджене сільськогосподарське підприємство.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській, Марганецькій і Мирівській громадах. Понівечені підприємство, інфраструктура, магазин, автомобілі, багатоквартирні та приватні будинки. Постраждали п'ятеро людей. 45-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

На Криворіжжі ворог завдав удару по Апостолівській та Зеленодольській громадах. Пошкоджена інфраструктура.