Кремль почав вимагати виведення ЗСУ з Донбасу для продовження переговорів

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков озвучив вимогу до України залишити підконтрольні райони Донецької області для продовження переговорів у тристоронньому форматі.

Як пише російський "Інтерфакс", у Кремлі змінили попередню риторику, називаючи недоцільними перемовини за участю США, Росії та України, якщо з Донбасу не будуть виведені українські війська. Раніше вимога щодо Донеччини лунала безпосередньо під час спілкування делегацій.

Заява путінського чиновника збіглася у часі з візитом секретаря РНБО Рустема Умєрова до Маямі для зустрічі з головним американським переговорником Стівеном Віткоффом. Президент Володимир Зеленський заявив, що у США очільник української делегації має обговорити теми звільнення полонених, активізації дипломатичного процесу та безпекової взаємодії з Вашингтоном.