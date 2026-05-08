ГоловнаСуспільствоВійна

Кремль почав вимагати виведення ЗСУ з Донбасу для продовження переговорів

У Москві висунули ультиматум для наступних тристоронніх зустрічей.

Тристоронні переговори між українською, російською та американською делегаціями
Фото: EPA/UPG

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков озвучив вимогу до України залишити підконтрольні райони Донецької області для продовження переговорів у тристоронньому форматі.

Як пише російський "Інтерфакс", у Кремлі змінили попередню риторику, називаючи недоцільними перемовини за участю США, Росії та України, якщо з Донбасу не будуть виведені українські війська. Раніше вимога щодо Донеччини лунала безпосередньо під час спілкування делегацій.

Заява путінського чиновника збіглася у часі з візитом секретаря РНБО Рустема Умєрова до Маямі для зустрічі з головним американським переговорником Стівеном Віткоффом. Президент Володимир Зеленський заявив, що у США очільник української делегації має обговорити теми звільнення полонених, активізації дипломатичного процесу та безпекової взаємодії з Вашингтоном. 

