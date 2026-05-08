Троє людей поранені в Павлограді внаслідок російських ударів

Також ворог бив по Нікопольському й Синельниківському районах.

Троє людей дістали поранень в Дніпропетровській області. Росіяни майже 30 разів атакували область безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

У Павлограді поранені троє людей: чоловік і жінка 55 років та 43-річний чоловік. Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа в Telegram.

“Пошкоджені понад 10 приватних будинків та авто. Постраждали троє людей. 55-річні чоловік та жінка госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 43-річний чоловік на амбулаторному лікуванні”, – сказав він.

Також постраждали Синельниківський і Нікопольський райони. В Синельниківському ворог поцілив по Покровській і Дубовиківській громадах. Горіли кілька приватних будинків та господарська споруда.

“На Нікопольщині противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській і Покровській громадах. Пошкоджені інфраструктура та будівлі, що не експлуатуються”, – повідомив начальник адміністрації.