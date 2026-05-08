Лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула до Росії

Лісова пожежа у Чернігівській області, яку спричинили обстріли ворога, повернула у бік Росії.

Про це повідомило ДП «Ліси України».

За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. Станом на ранок 8 травня вогнем уже охоплено близько 4,3 тис гектарів. Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів Росії, і її гасити майже неможливо, бо техніку знищують дрони.

Проте українські лісівники влаштовують додаткові мінералізовані смуги, використовуючи нещодавно закуплені трактори та обладнання.

Дисковими боронами та плугами обробляють території між лісовими культурами, вздовж доріг і поблизу населених пунктів, створюючи бар’єри для вогню.

«На щастя, фронт вогню повернув на північ і почав рухатися у бік рф. Рашисти самі потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу», – зазначили у підприємстві.