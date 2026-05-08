Лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула до Росії

Лісова пожежа у Чернігівській області, яку спричинили обстріли ворога, повернула у бік Росії.
Про це повідомило ДП «Ліси України».
За добу площа пожежі збільшилась майже удвічі. Станом на ранок 8 травня вогнем уже охоплено близько 4,3 тис гектарів. Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів Росії, і її гасити майже неможливо, бо техніку знищують дрони.
Проте українські лісівники влаштовують додаткові мінералізовані смуги, використовуючи нещодавно закуплені трактори та обладнання.
Дисковими боронами та плугами обробляють території між лісовими культурами, вздовж доріг і поблизу населених пунктів, створюючи бар’єри для вогню.
«На щастя, фронт вогню повернув на північ і почав рухатися у бік рф. Рашисти самі потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу», – зазначили у підприємстві.
- Вчора на кордоні з Росією в Чернігівській області горіли 2400 гектарів лісу. Пожежа спричинена обстрілами. Вогонь охопив Єлинське і Тихновецьке лісництва. Це п’ятикілометрова прикордонна зона, доступу до якої лісівники не мають через небезпеку.
- А лісова пожежа у Київській області могла виникнути унаслідок умисного підпалу. На одній із локацій виявили дрон із вибухівкою, і ліс загорівся одночасно у декількох точках.
- Лісову пожежу на Закарпатті вдалося ліквідувати.