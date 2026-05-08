22 мешканці Херсонщини поранені російськими обстрілами

Вчора російські війська атакували 40 населених пунктів херсонщини. Били із авіації, дронами та із артилерії. Поранені 22 людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Наддніпрянське, Новотягинка, Придніпровське, Берислав, Бургунка, Білозерка, Дар'ївка, Новодмитрівка, Дудчани, Новорайськ, Станіслав, Комишани, Зеленівка, Урожайне, Золота Балка, Борозенське, Хрещенівка, Михайлівка, Гаврилівка, Качкарівка, Миролюбівка, Розлив, Новокаїри, Киселівка, Антонівка, Велетенське, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Незламне, Садове, Сонячне, Токарівка, Інженерне, Зимівник, Благовіщенське, Чорнобаївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 13 приватних будинків.

Також окупанти понівечили стільникові вежі, господарчу споруду, аптеку, складське приміщення та приватні автомобілі.Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

Прокудін нагадав, що для евакуації до більш безпечних місць варто звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.