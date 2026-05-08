Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Ворог за добу вбив чотирьох і поранив трьох мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 392 людини, у тому числі 40 дітей.

Ворог за минулу добу вбив чотирьох і поранив трьох мешканців Донеччини.

“За 7 травня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Добропіллі, по 1 у Краматорську і Маяках. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення”, – повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуація по області станом на ранок 8 травня.

Покровський район. У Добропіллі загинули 2 людини, пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район. У Яровій Лиманської громади поранено людину. У Тетянівці Святогірської громади зруйновано приватні будинки; у Маяках поранено людину. У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено господарчу будівлю. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 автівки. У Дружківці поранено людину.

Бахмутський район. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

