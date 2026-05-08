Викрито схему ввезення в Україну алкоголю під виглядом дипломатичних вантажів

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили групу, яка налагодила ввезення в Україну алкоголю під виглядом дипломатичного вантажу з подальшим продажем на внутрішньому ринку.

Шістьом учасникам повідомлено про підозру у контрабанді підакцизних товарів у великому розмірі (ч. 2 ст. 201-4 КК України) та незаконному зберіганні, транспортуванні і збуті алкогольних напоїв (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, підозрювані використовували свої зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Це дозволяло оформлювати вантаж як такий, що призначений для службового користування і не підлягає оподаткуванню.

Під таким прикриттям в Україну завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 млн грн.

Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам.

Таким чином алкогольна продукція передавалася на продаж, що заборонено законами України.

На вилучену продукцію накладено арешт. П’ятьом підозрюваним суд визначив заставу - майже 1 млн грн кожному.