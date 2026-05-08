Затримали двох підозрюваних у підриві автомобіля військового у Дніпрі

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала двох чоловіків, яких підозрюють у виконанні замовного теракту, що стався у Дніпрі 7 травня цього року.
Як нагадали у СБУ, близько 7:30 ранку у Соборному районі міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ.
Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон.
З’ясували, що чоловіки на замовлення РФ заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту.
У подальшому вибухівку було дистанційно активували за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.
Затриманими є мешканці Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали «швидкі заробітки» у телеграм-каналах. Вони погодились підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з РФ.
Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Чоловіки перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
