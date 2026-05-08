Насправді йдеться про цивільну особу, яку затримали патрульні за жорстоке поводження з твариною.

Російська пропаганда поширює фейкове повідомлення, ніби боєць 103-ї окремої бригади ТрО у Миколаєві “вбив собаку, щоб з’їсти її”.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

“Для створення ілюзії достовірності кремлівські фейкороби використали підроблений скриншот новини українського медіа. На сфальсифікованому зображенні слово “чоловік” у заголовку замінили на “військовослужбовець”, також пропагандисти додали вигадані деталі про нібито намір зловмисника зʼїсти собаку”, – зазначили у Центрі.

Насправді в оригінальному повідомленні українського медіа та правоохоронців немає жодних згадок про причетність затриманого до Збройних Сил України. Йдеться про цивільну особу, яку затримали патрульні за жорстоке поводження з твариною.

Додається, що це вже класичний прийом російської дезінформації: фальсифікація заголовків та приписування кримінальних злочинів українським військовим. Центр неодноразово спростовував подібні фейки.

Мета цих вигадок – дискредитувати ЗСУ, посіяти страх і недовіру до них з боку цивільних та створити ілюзію масової злочинності серед військовослужбовців.