ЦПД: Кремль організовує тур африканських блогерів у Росії на 9 травня

Кремлівські структури організовують подорож до Москви для групи блогерів і медійників із Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії на святкування Дня перемоги.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Одним із організаторів заходу виступає підсанкційне пропагандистське видання “Африканська ініціатива”, яке пов’язують із російськими спецслужбами.
Програма візиту також включає навчання в “медіашколі” у Калінінграді, де африканських гостей навчатимуть “верифікації контенту” та “боротьби з фейками”.
Іноземні гості також відвідають низку мілітарних пам’яток і пропагандистських центрів у Москві.
- Цей захід є продовженням системної стратегії Росії з вибудовування мережі впливу на Африканському континенті. Під виглядом культурного обміну й освітніх ініціатив Москва створює керований пул закордонних інфлюенсерів, які в перспективі можуть стати провідниками російських наративів у своїх країнах.
- Раніше Центр повідомляв, що Росія розширює свою мережу впливу в Африці – тепер запрацював "Російський дім" у Республіці Того.