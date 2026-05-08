ЦПД: Кремль організовує тур африканських блогерів у Росії на 9 травня

Одним із організаторів заходу виступає підсанкційне пропагандистське видання “Африканська ініціатива”.

Фото: Центр протидії дезінформації

Кремлівські структури організовують подорож до Москви для групи блогерів і медійників із Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії на святкування Дня перемоги. 

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Одним із організаторів заходу виступає підсанкційне пропагандистське видання “Африканська ініціатива”, яке пов’язують із російськими спецслужбами. 

Програма візиту також включає навчання в “медіашколі” у Калінінграді, де африканських гостей навчатимуть “верифікації контенту” та “боротьби з фейками”. 

Іноземні гості також відвідають низку мілітарних пам’яток і пропагандистських центрів у Москві.

  • Цей захід є продовженням системної стратегії Росії з вибудовування мережі впливу на Африканському континенті. Під виглядом культурного обміну й освітніх ініціатив Москва створює керований пул закордонних інфлюенсерів, які в перспективі можуть стати провідниками російських наративів у своїх країнах.
  • Раніше Центр повідомляв, що Росія розширює свою мережу впливу в Африці – тепер запрацював "Російський дім" у Республіці Того.
