ЦПД: Кремль організовує тур африканських блогерів у Росії на 9 травня

Кремлівські структури організовують подорож до Москви для групи блогерів і медійників із Малі, Нігеру, Того, Мадагаскару та Танзанії на святкування Дня перемоги.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Одним із організаторів заходу виступає підсанкційне пропагандистське видання “Африканська ініціатива”, яке пов’язують із російськими спецслужбами.

Програма візиту також включає навчання в “медіашколі” у Калінінграді, де африканських гостей навчатимуть “верифікації контенту” та “боротьби з фейками”.

Іноземні гості також відвідають низку мілітарних пам’яток і пропагандистських центрів у Москві.