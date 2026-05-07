Міжнародний олімпійський комітет скасував обмеження для білоруських спортсменів

Вони зможуть брати участь в міжнародних змаганнях під своїм прапором та гімном.

Фото: змі окупантів

Міжнародний олімпійський комітет скасував усі обмеження для білоруських спортсменів. Таким чином білоруси мають право брати участь у міжнародних змаганнях, включаючи кваліфікацію на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Про це пише Reuters.

Раніше, МОК рекомендував заборонити російським і білоруським спортсменам і офіційним особам брати участь у заходах з 2022 року після вторгнення Росії в Україну. 

7 травня виконавча рада МОК заявила, що "більше не рекомендує жодних обмежень на участь білоруських спортсменів, включаючи команди, у змаганнях, що регулюються міжнародними федераціями та організаторами міжнародних спортивних заходів."

Таким чином, для спортсменів з Білорусі відкрили шлях до змагань під власним прапором та гімном, зокрема в командних видах спорту, а також дозволити їм брати участь у всіх кваліфікаційних змаганнях, що розпочнуться пізніше цього року до Олімпійських ігор 2028.

В свою чергу, світовий керівний орган легкої атлетики заявив, що санкції проти білоруських спортсменів залишаться чинними.

МОК заявив, що скасування обмежень не стосуватиметься російських спортсменів. Та за даними Reuters, аналогічне рішення може бути прийнято щодо Росії найближчими місяцями.

  • Раніше, Росії та Білорусі дозволили брати участь в змаганнях з водних видів спорту під своїми прапорами. Українські спортсмени бойкотували таке рішення та відмовились від матчу з Росією.
