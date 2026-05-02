Вона стала другою українкою, яка здобула титул в категорії WTA 1000.

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 23) виграла турнір WTA 1000 у Мадриді.

Про це повідомляє LB.ua.

У фіналі змагань українка перемогла «нейтральну» росіянку Мірру Андрєєву (WTA № 8) – 6:3, 7:5.

Фото: EPA/UPG Марта Костюк виступає у фіналі

Фото: EPA/UPG Емоції Костюк під час матчу

Фото: EPA/UPG Костюк під час подачі

Фото: EPA/UPG Переможне сальто Марти

Матч тривав 1 годину 23 хвилини, упродовж яких Костюк чотири рази подала навиліт і зробила дві подвійні помилки.

Перемога у фіналі змагань стала другою для Марти в очному протистоянні з Андрєєвою.

Фото: EPA/UPG Костюк цілує кубок

Фото: EPA/UPG Усім шампанського від Марти Костюк

Фото: EPA/UPG Той самий переможний момент

Костюк уперше в кар’єрі виграла турнір WTA 1000 і стала другою українкою в історії, хто зміг це зробити. Раніше це досягення підкорювалося Еліні Світоліній – в 2017-му й 2018-му роках.

Нагадаємо, у півфіналі змагань Марта перемогла колишню росіянку Анастасію Потапову.