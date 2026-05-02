Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Нестача води і їжі на позиціях: командира 14-ої бригади звільнили, командувача 10-го корпусу – понизили
Автогаз втрачає вигоду, бензин і дизель дешевшають: що відбувається на ринку пального
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Марта Костюк здолала Андрєєву і стала чемпіонкою WTA 1000 у Мадриді

Вона стала другою українкою, яка здобула титул в категорії WTA 1000.

Марта Костюк із кубком
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк (WTA № 23) виграла турнір WTA 1000 у Мадриді.

Про це повідомляє LB.ua.

У фіналі змагань українка перемогла «нейтральну» росіянку Мірру Андрєєву (WTA № 8) – 6:3, 7:5.

Марта Костюк виступає у фіналі
Фото: EPA/UPG
Емоції Костюк під час матчу
Фото: EPA/UPG
Костюк під час подачі
Фото: EPA/UPG
Переможне сальто Марти
Фото: EPA/UPG
Матч тривав 1 годину 23 хвилини, упродовж яких Костюк чотири рази подала навиліт і зробила дві подвійні помилки.

Перемога у фіналі змагань стала другою для Марти в очному протистоянні з Андрєєвою.

Костюк цілує кубок
Фото: EPA/UPG
Усім шампанського від Марти Костюк
Фото: EPA/UPG
Той самий переможний момент
Фото: EPA/UPG
Костюк уперше в кар’єрі виграла турнір WTA 1000 і стала другою українкою в історії, хто зміг це зробити. Раніше це досягення підкорювалося Еліні Світоліній – в 2017-му й 2018-му роках.

Нагадаємо, у півфіналі змагань Марта перемогла колишню росіянку Анастасію Потапову.

