"Шахтар" поступився "Кристал Пелас" у першому матчі півфіналу Ліги конференцій

На трибунах донеччан знову підтримував власник клубу.

"Шахтар" поступився "Кристал Пелас" у першому матчі півфіналу Ліги конференцій
Шахтар - Кристал Пелас 1:3
Фото: EPA/UPG

Донецький "Шахтар" не зміг посоромити скептиків і наблизитися до фіналу футбольної Ліги конференцій. У першому, номінально домашньому матчі у Кракові підопічні Арди Турана програли англійському "Кристал Пелас".

З трибун за діями команди вдруге у цьому сезоні спостерігав президент клубу Рінат Ахметов. Минула його поява на матчі надихнула футболістів на розгром "АЗ" 3:0 - але цього разу магії не вийшло.

"Гірники" навіть примудрилися пропустити найшвидший гол в історії Ліги конферецій - Сарр відкрив рахунок на 22-ій секунді гри. Проте на старті другого тайму Олегу Очеретьку вдалося відновити паритет.

Голкіпер Дмитро Різник кілька разів рятував володаря Кубка України від, здавалося, неминучих голів. Але наполегливість "Пелас" біля воріт українців зрештою мала свої плоди. Камада і Ларсен зробили рахунок дуже неприємним для "Шахтаря" перед матчем-відповіддю в Англії - 1:3. 

Тепер за тиждень у Лондоні "помаранчево-чорним" потрібно забивати бодай двічі, щоб перевести вирішення питання фіналіста в овертайми. А перед вояжем на Туманний Альбіон на команду Арди Турана чекає ще й "Класичне" з "Динамо" в чемпіонаті України.   

