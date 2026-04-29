"ПСЖ" Забарного виграв у рекордному півфінальному матчі Ліги чемпіонів

Ніколи раніше команди на цій стадії не забивали аж 9 голів в одному поєдинку.

У футбольній Лізі чемпіонів феєрично розпочалася стадія півфіналів: "Парі Сен-Жермен" з українцем Іллею Забарним у запасі приймав мюнхенську "Баварію".

Від команд очікували яскравого футболу, але вже перший тайм перевершив навіть найсміливіші прогнози. На гол з пенальті у виконанні Гаррі Кейна ударною двійкою відповіли Кварацхелія і Невеш. Олізе відновив паритет, але на перерву лідерами пішли все ж французи - Дембеле зробив рахунок 3:2. Це вже була найбільш результативна перша половина гри в історії півфіналів головного єврокубка.

Але далі більше. Кварацхелія і Дембеле оформили дублі і довели ситуацію до непристойних для німецького чемпіона 5:2. Втім гості зібралися і двома разючими атаками упродовж 3 хвилин зробили становище куди більш прийнятним. Забивали Упамекано і Діас.

5:4 у підсумку - офіційно рекордний півфінальний матч Ліги чемпіонів за кількістю голів. Забарний на заміну так і не вийшов, але святкує з командою перемогу, яка дає парижанам мінімальну перевагу перед матчем-відповіддю у Мюнхені за тиждень.