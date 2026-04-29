Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
"ПСЖ" Забарного виграв у рекордному півфінальному матчі Ліги чемпіонів

Ніколи раніше команди на цій стадії не забивали аж 9 голів в одному поєдинку.

ПСЖ - Баварія 5:4
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів феєрично розпочалася стадія півфіналів: "Парі Сен-Жермен" з українцем Іллею Забарним у запасі приймав мюнхенську "Баварію".

Від команд очікували яскравого футболу, але вже перший тайм перевершив навіть найсміливіші прогнози. На гол з пенальті у виконанні Гаррі Кейна ударною двійкою відповіли Кварацхелія і Невеш. Олізе відновив паритет, але на перерву лідерами пішли все ж французи - Дембеле зробив рахунок 3:2. Це вже була найбільш результативна перша половина гри в історії півфіналів головного єврокубка.

Але далі більше. Кварацхелія і Дембеле оформили дублі і довели ситуацію до непристойних для німецького чемпіона 5:2. Втім гості зібралися і двома разючими атаками упродовж 3 хвилин зробили становище куди більш прийнятним. Забивали Упамекано і Діас.

5:4 у підсумку - офіційно рекордний півфінальний матч Ліги чемпіонів за кількістю голів. Забарний на заміну так і не вийшов, але святкує з командою перемогу, яка дає парижанам мінімальну перевагу перед матчем-відповіддю у Мюнхені за тиждень. 

