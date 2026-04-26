«Динамо» перемогло «Кривбас» у найрезультативнішому матчі в історії УПЛ

Андрій Ярмоленко забив двічі й наблизився до звання найкращого бомбардира в історії ліги.

«Динамо» на чужому полі перемогло «Кривбас» (6:5) у 25-му турі Української прем’єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба «Динамо».

Героєм першого тайму став Глейкер Мендоза з Венесуели, який відзначився покером. У складі киян єдиний гол у першій 45-хвилинці забив Пономаренко.

У другій половині гри Михавко, Волошин і Буяльський зрівняли рахунок, але криворіжець Задерака вивів свою команду вперед. Підсумковий рахунок матчу встановив Андрій Ярмоленко. Футболіст вийшов на заміну й забив двічі, встановивши підсумковий результат – 6:5.

Таким чином Ярмоленко забив свій 120-й і 121-й голи в УПЛ. У найкращого бомбардира в історії турніру Максима Шацьких 124 точних удари.

Перемога в матчі з «Кривбасом» дозволила киянам залишитися на 4-му місці в УПЛ з 47-ма очками в активі після 25 матчів. «Кривбас» посідає 7 сходинку – 40 очок.

Нагадаємо, «Шахтар» очолює УПЛ – 60 очок після 25 ігор.