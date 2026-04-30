Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСпорт

Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді

Найкраще досягнення українки на ґрунтових кортах іспанської столиці.

Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді
Марта Костюк
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Марта Костюк стала півфіналісткою престижного турніру WTA 1000, який відбувається у Мадриді.

Потрапляння до четвірки найкращих друга ракетка України оформила, обігравши представницю Чехії Лінду Носкову. Попри різницю в 10 рейтингових позицій на користь суперниці, Костюк змогла у другому сеті повісити чешці так звану "баранку" - 6:0 за геймами. Першу ж партію Марта вирвала на тай-брейку.

За вихід до фіналу Костюк зіграє проти колишньої росіянки Анастасії Потапової, яка посідає 56-те місце у рейтингу і нині виступає під австрійським прапором.

Завдяки першому в кар'єрі півфіналу Мадрида Марта Костюк гарантовано підніметься щонайменше на 3 рядки у рейтингу і увійде до топ-20 найкращих тенісисток планети. Перемога на турнірі може дозволити українці увірватися одразу в топ-15. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies