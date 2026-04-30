Марта Костюк вийшла до півфіналу турніру WTA 1000 у Мадриді

Українська тенісистка Марта Костюк стала півфіналісткою престижного турніру WTA 1000, який відбувається у Мадриді.

Потрапляння до четвірки найкращих друга ракетка України оформила, обігравши представницю Чехії Лінду Носкову. Попри різницю в 10 рейтингових позицій на користь суперниці, Костюк змогла у другому сеті повісити чешці так звану "баранку" - 6:0 за геймами. Першу ж партію Марта вирвала на тай-брейку.

За вихід до фіналу Костюк зіграє проти колишньої росіянки Анастасії Потапової, яка посідає 56-те місце у рейтингу і нині виступає під австрійським прапором.

Завдяки першому в кар'єрі півфіналу Мадрида Марта Костюк гарантовано підніметься щонайменше на 3 рядки у рейтингу і увійде до топ-20 найкращих тенісисток планети. Перемога на турнірі може дозволити українці увірватися одразу в топ-15.