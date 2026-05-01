Марта Костюк вийшла у фінал ґрунтового "тисячника" в Мадриді

Одна росіянка з австрійським паспортом вже подолана, попереду "нейтральна" перша ракетка Росії.

Фото: "Великий теніс України"

Українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі зіграє у фіналі престижного турніру WTA 1000 у Мадриді.

Путівку до вирішального матчу вона здобула у протистоянні з Анастасією Потаповою - росіянкою, яка виступає під австрійським прапором. 

Після чудового першого сету, в якому Марта виграла 6:2, відбувся провал, через що суперниця змогла забрати собі другу партію 6:1. Проте Костюк зібралася і відповіла Потаповій її ж монетою - блискучі 6:1 у вирішальному сеті, і у фінал крокує українка.

За трофей Марта змагатиметься з першою ракеткою Росії Міррою Андрєєвою, яка має 8-ий світовий рейтинг. Сама ж українська тенісистка вже досягла чудового прогресу: їй гарантоване щонайменше 17-те місце за підсумками тижня замість нинішнього 23-ого. Якщо ж Костюк виграє фінал, то стане 15-ою ракеткою світу. 

﻿
