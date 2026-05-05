Юрій Сапронов про Марту Костюк: «Вона по-хорошому заспокоїлася»

Українка виграла WTA 1000 у Мадриді.

Український тенісний функціонер, експерт Юрій Сапронов у коментарі LB.ua пояснив, що змінилося в грі Марти Костюк, яка стала чемпіонкою WTA 1000 у Мадриді.

«Настав цей час. Вона по-хорошому заспокоїлася. Сподобалася психологічна впевненість і стабільність. Упевненість у собі, в ударах. Раніше такого не було. Це дуже важливо! Варто розуміти, що на такому рівні навпроти теж профі, яка здатна видати серію хороших ударів. До цього треба бути готовою, і вона готова», – сказав він.

Експерт із тенісу також проаналізував, як еволюціонувала тенісистка уподовж своєї спортивної кар’єри.

«Марта емоційна, я добре знаю її ще з років 13. Пам'ятаю, як в одні ворота програла свій перший професійний турнір — десятитисячник у Харкові. Як плакала, як намагався заспокоїти її. З того часу багато всього змінилося. Я бачив наживо фінал юніорського Grand Slam у Мельбурні, де виступала Марта Костюк (українка тоді виграла юніорський Australian Open-2017. — Ред.). Розумію її кар'єру. Бачив, як Марта страждає на корті. Ось вона й навчилася не страждати, не реагувати на програний м'яч, забувати про помилки в моменті», — розповів Сапронов.

Нагадаємо, Марта Костюк стала чемпіонкою WTA 1000 у Мадриді. У фіналі змагань вона у двох сетах перемогла «нейтральну» росіянку Мірру Андрєєву.

