УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
Ми не дотиснули. Чому Україна має вимагати більшого за відновлення роботи нафтопроводу «Дружба»
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
24 резервуари знищено, ще 4 пошкоджені: результати ураження Силами оборони російського НПЗ у Туапсе
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
ГоловнаСвіт

Трамп заявив про дедлайн Європейському Союзу для ратифікації торговельної угоді зі США

Він встановив новий термін після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Трамп заявив про дедлайн Європейському Союзу для ратифікації торговельної угоді зі США
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня для ратифікації торговельної угоди зі США. після того як раніше погрожував підвищити тарифи на імпорт автомобілів вже цього тижня, якщо країна цього не зробить.

Про це пише Bloomberg.

Трамп повідомив, що встановив новий термін після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він пригрозив підвищити мита на товари блоку, якщо угода не буде остаточно укладена до літа.

«Я погодився дати їй термін до 250-річчя нашої країни, інакше, на жаль, їхні тарифи одразу ж підскочать до набагато вищих рівнів», – написав президент США у соцмережах.

Президент США звинуватив ЄС у недостатній швидкості дій для реалізації угоди, досягнутої в липні 2025 року.«Я терпляче чекав, поки ЄС виконає свою частину Історичної торговельної угоди», – написав він.

Згідно з торговельною угодою між США та ЄС, блок погодився скасувати мита на американські промислові товари в обмін на 15% тарифу на більшість європейських товарів.

За даними видання, переговори продовжаться найближчими тижнями.

  • Президент США заявив про намір підняти мита на авто з ЄС до 25%, аргументуючи це нібито невиконанням торговельної угоди з боку блоку. Проте європейські посадовці стверджують - саме Вашингтон порушив домовленість, коли розширив 50-відсоткові мита на сталь та алюміній. Згідно з угодою, сторони домовилися про скасування зборів на промислові товари США в обмін на обмеження мит для продукції з ЄС на рівні 15%.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies