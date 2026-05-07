Трамп заявив про дедлайн Європейському Союзу для ратифікації торговельної угоді зі США

Він встановив новий термін після розмови з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дасть Європейському Союзу час до 4 липня для ратифікації торговельної угоди зі США. після того як раніше погрожував підвищити тарифи на імпорт автомобілів вже цього тижня, якщо країна цього не зробить.

Про це пише Bloomberg.

Трамп повідомив, що встановив новий термін після розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Він пригрозив підвищити мита на товари блоку, якщо угода не буде остаточно укладена до літа.

«Я погодився дати їй термін до 250-річчя нашої країни, інакше, на жаль, їхні тарифи одразу ж підскочать до набагато вищих рівнів», – написав президент США у соцмережах.

Президент США звинуватив ЄС у недостатній швидкості дій для реалізації угоди, досягнутої в липні 2025 року.«Я терпляче чекав, поки ЄС виконає свою частину Історичної торговельної угоди», – написав він.

Згідно з торговельною угодою між США та ЄС, блок погодився скасувати мита на американські промислові товари в обмін на 15% тарифу на більшість європейських товарів.

За даними видання, переговори продовжаться найближчими тижнями.