Агентство внутрішньої безпеки Польщі: російська, білоруська та китайська розвідки дуже активні в країні

Активність РФ зосереджена на інформаційній війні, а також на плануванні та реалізації диверсій на території Польщі.

Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі фіксує зростання актиності іноземних розвідок, насамперед, російських, білоруських та китайських у країні.

Про це йдеться у публічному звіті ABW про діяльність у 2024 та 2025 роках, повідомляє Rzeczpospolita.

«2024-2025 роки характеризувалися посиленою та зростаючою активністю, насамперед російських та білоруських розвідувальних служб, які тісно співпрацють, а також китайських розвідувальних служб», – зазначено у звіті.

Зокрема, ABW констатує ведення з боку росіян інформаційної війни, яка зосереджена на дискредитації Польщі на міжнародному рівні, підриві довіри громадськості до держави шляхом створення проросійського наративу та розпалюванні антиістеблішментських, антиєвропейських та антинатовських настроїв. Росія також використовує історичні антагонізми, зокрема у польсько-українських відносинах, для поляризації суспільства.

«Російська розвідка дедалі частіше використовує методи, типові для сил спеціального призначення, а саме розвідку та диверсії, – йдеться у звіті. – Вона здійснює свої операції планово та скоординовано», а її спосіб дії свідчить про те, що вона спирається на уроки, отримані під час війни проти України.

Російські спецслужби переважно використовували так званих разових агентів, яким платили, серед іншого, у криптовалюті. Їх вербували через платформу Telegram.

Російські спецслужби також використовують платформи соціальних мереж для вербування під виглядом «добре оплачуваних завдань», спрямованих на експертів, науковців, посадовців та осіб, пов’язаних з правоохоронними органами.

Згідно зі звітом ABW, у 2025 році воно запустило чат-бот у Telegram, який дозволяє користувачам повідомляти про контакти з іноземними розвідувальними службами.

ABW також спостерігає зміну в методах роботи російських розвідувальних служб, своєрідну «професіоналізацію» шляхом створення диверсійних осередків на основі герметичних структур організованої злочинності. Росіяни використовують, серед інших, колишніх військових та найманців з групи Вагнера, які організовують на території РФ для диверсантів навчання з поводження зі зброєю та вибухівкою.

ABW зазначає, що російські та білоруські спецслужби особливо цікавляться російськими опозиційними групами.

«Контррозвідка ABW у співпраці з іншими підрозділами запобігла, серед іншого, спробам нападів на життя та здоров'я відомих антипутінських активістів», – йдеться у звіті.

ABW також повідомило, що білоруські спецслужби проводять масові вербування у власній країні, а потім намагаються перевести своїх агентів до Польщі. Вони використовують, серед інших методів, шантаж та прямий примус проти своїх громадян. Вони також прагнуть заручитися співпрацею поляків, які їдуть до Білорусі.

ABW зафіксувало стабільне зростання кількості кібератак, спрямованих на ланцюги поставок, об'єкти критичної інфраструктури та промислові системи управління муніципальною інфраструктурою, такі як очисні споруди стічних вод, водоочисні споруди та заводи зі спалювання відходів, а також спроби крадіжки даних. Особливо активними в кібервійні є російські групи APT28 (Fancy Bear) та APT29 (Midnight Blizzard), а також білоруська UNC1151.

ABW попереджає, що розвідка Китаю також активно працює в Польщі. Вона намагається, серед іншого, створити позитивний імідж Китаю в польських ЗМІ, проте її основною мішенню є китайська діаспора, членів якої експлуатують для розвідувальних цілей.

У контексті війни Росії проти України ABW вказує на «багатогранну китайсько-російську співпрацю», включаючи співпрацю в інформаційній війні. Присутність Китаю та його політичний та економічний вплив у Білорусі також зростають.

Згідно зі звітом, ABW за минулі два роки провело 69 розслідувань шпигунства, 48 з яких було розпочато у 2025 році. Для порівняння, це така ж кількість, як і між 1991 і 2023 роками.