Український посол у Кіпрі пропонує видалити образливий мурал і перейменувати розважальний заклад «Chernobyl»
Іран розглядає "меморандум про взаєрозуміння" зі США із 14 пунктів

Документ може стати основою для завершення війни на Близькому Сході.

Переговори США та Ірану
Фото: Укрінформ

Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що розглядає проєкт "меморандуму про взаєморозуміння", отриманий від Сполучених Штатів, і пізніше надасть свою відповідь через пакистанських посередників.

Як пише BBC, документ складається з 14 пунктів і охоплює питання, які мають увійти в майбутню мирну угоду. Йдеться зокрема про мораторій на ядерну програму, зняття санкцій з іранської економіки та забезпечення вільного мореплавства в Ормузькій протоці.

Президент США Дональд Трамп заявив, що упродовж останніх 24 годин відбулися "дуже хороші переговори", які наблизили мирне урегулювання. Він висловив переконання, що Іран зрештою погодиться передати Вашингтону свої запаси збагаченого урану. Це буде виконанням мети операції "Епічна лють", яку у Білому домі вже оголосили завершеною.

В іранському парламенті не поділяють оптимізм Трампа. Там меморандум назвали "списком побажань" і пригрозили, що ісламська республіка "триматиме палець на гачку, якщо США не визнають свою поразку, не підуть на поступки та компенсації". Проте офіційну позицію мають озвучити Пакистану згодом.

