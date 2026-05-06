Ізраїль завдав удару по Лівану, попри домовленості про припинення вогню

Ввечері 6 травня Ізраїль завдав удару по столиці Лівану Бейруту.

Про це пише The Times of Israel, з посиланням на спільну заяву прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу і міністра оборони Ісраеля Каца.

Вони заявили, що метою був командир елітних сил "Радван" угруповання "Хезболла".

Це був перший удар по Бейруту з моменту набрання чинності припинення вогню в Лівані 16 квітня.

Нетаньягу та Кац стверджують, що оперативники «Сили Радван» відповідальні за обстріл ізраїльських громад та завдання шкоди солдатам Армії оборони Ізраїлю.