Росія та США сприяють сепаратистам у канадській Альберті

Низка правозахисних та соціологічних організацій заявила про втручання Росії та США у процес обговорення майбутнього канадської провінції Альберта, де є сильний рух сепаратизму.

Як пише BBC, у звіті, оприлюдненому Глобальним центром демократичної рішучості, антифейковою агенцією DisinfoWatch та Центром дослідження ШІ, даних і конфліктів, стверджується, що у соціальних мережах була розгорнута антиканадська кампанія, мережеву інфраструктуру для якої можна відстежити до США та Росії.

Сторінки-боти просувають наративи про те, що Канада експлуатує природні ресурси Альберти, підривають довіру до демократичних інституцій та нормалізують переділ кордонів та інші пов'язані із сепаратизмом тенденції. До кампанії залучені і реальні люди - інфлюенсери зі Сполучених Штатів, які також заохочують жителів Альберти до відокремлення від Канади.

Сепаратисти вже передали владі регіону підписи під петицією про проведення референдуму щодо незалежності. Після верифікації голосування може бути призначене вже на цю осінь. Соціологи переконують, що вихід зі складу Канади підтримує не більше чверті населення провінції.