Сікорський: ми можемо пробачити Фіцо візит до Москви, якщо він розблокує допомогу Україні

Голова МЗС Польщі зазначив, що бачить "позитивні зміни" у ставленні прем'єра Словаччини до України.

Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо можна пробачити поїздку до Росії на парад 9 травня, якщо він розблокує допомогу Україні.

Про це він сказав на конференції з питань безпеки у Варшаві, пише Dennik N.

Сікорський зазначив, що бачить "позитивні зміни" у ставленні Фіцо до України. Він сподівається, що відносини країн "Вишеградської четвірки" відновляться.

"Кілька днів тому я прочитав інтерв’ю з прем’єр-міністром Фіцо. Він справді висловлювався дуже позитивно. Якщо він скасує блокування допомоги Україні, але при цьому поїде до росії, можливо, ми зможемо йому пробачити", - сказав Сікорський.

Він наголосив, що сподівається, що новий угорський уряд перестане блокувати допомогу Україні, і нагадав про вже відновлений кредит на 90 мільярдів євро від Євросоюзу. 

