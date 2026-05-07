Сікорський: ми можемо пробачити Фіцо візит до Москви, якщо він розблокує допомогу Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо можна пробачити поїздку до Росії на парад 9 травня, якщо він розблокує допомогу Україні.
Про це він сказав на конференції з питань безпеки у Варшаві, пише Dennik N.
Сікорський зазначив, що бачить "позитивні зміни" у ставленні Фіцо до України. Він сподівається, що відносини країн "Вишеградської четвірки" відновляться.
"Кілька днів тому я прочитав інтерв’ю з прем’єр-міністром Фіцо. Він справді висловлювався дуже позитивно. Якщо він скасує блокування допомоги Україні, але при цьому поїде до росії, можливо, ми зможемо йому пробачити", - сказав Сікорський.
Він наголосив, що сподівається, що новий угорський уряд перестане блокувати допомогу Україні, і нагадав про вже відновлений кредит на 90 мільярдів євро від Євросоюзу.
- Словацький прем'єр Фіцо
- Словаччина підтримувала Угорщину в питанні тиску на Україну для відновлення транзиту російської нафти “Дружбою”. Фіцо висловлював сумнів, що нафтопровід справді був пошкоджений російським ударом. Також країна висловлювала готовність блокувати 20-ий пакет санкцій проти Росії, допоки транзит нафти з Росії не запрацює знову.
- збирався відвідати парад на 9 травня в Москві – попри те, що європейська спільнота ігнорує російські заходи у зв'язку з війною проти України. Зрештою від участі в параді він відмовився, але не відмовився від ідеї з'їздити до Росії.