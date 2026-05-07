США назвали Європу "інкубатором тероризму" у новій антитерористичній стратегії

У Вашингтоні усе списують на масову міграцію та відкриті кордони.

Сполучені Штати оприлюднили нову версію антитерористичної стратегії, у якій лунає критика на адресу міграційної політики Європи.

Як пише The Guardian, оновлений документ стверджує, що європейські країни "дозволили організованим групам зловживати відкритими кордонами та глобалістичними ідеями, поширюючи чужу культуру, поки політики не чинять опір". Внаслідок цього Європа нібито стала "інкубатором терористичних загроз".

Розробник документа, радник Дональда Трампа Себастьян Горка закликав європейські демократії "діяти вже зараз і зупинити свій занепад".

Стратегія визначає ключовими напрямами діяльності американської системи безпеки "викорінення лівих екстремістів, включно з анархістами та антифашистами, та радикальних про-трансгендерних груп". Головним ворогом адміністрація Трампа вважає наркокартелі у Північній та Південній Америках.