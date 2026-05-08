У Бухаресті зійшов з рейок трамвай, постраждали пасажири

У румунській столиці Бухаресті внаслідок сходження з рейок трамвая постраждали щонайменше шестеро людей.

Як пише Digi24, інцидент трапився ввечері 7 травня у 6-му секторі міста. Після втрати контакту з полотном неконтрольований вагон врізався у стовп.

На момент зіткнення усередині перебували 20 пасажирів. Шість із них зазнали травм, четверо були змушені проїхати до лікарні.

Причина аварії поки залишається загадкою. З'ясовувати обставини буде слідча група.