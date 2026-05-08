Трьох мешканців Одещини підозрюють у крадіжці мільйонів гривень з офісу агропідприємства

Трьом жителям Одеської області повідомили про підозру у крадіжці в особливо великих розмірах з офісу агропідприємства на Кіровоградщині.

Як розповіли у Офісі генпрокурора, йдеться про велике багатопрофільне підприємство на території Кам’янецької громади Кропивницького району, яке працює у кількох напрямах сільського господарства: вирощує зернові та олійні культури, займається тваринництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією продукції.

Крадіжка сталася вночі 7 грудня минулого року, і її ретельно готували. Підозрювані заздалегідь розподілили ролі, визначили маршрут, підготували два автомобілі та засоби маскування, щоб уникнути викриття.

Вночі двоє чоловіків зламали вхідні двері офісу підприємства та проникли всередину, а третій залишився зовні, щоб стежити за обстановкою. У кабінеті керівника, за даними слідства, підозрювані пошкодили сейф і викрали 3 млн грн, 10 тис. доларів США, а також інше майно. Загальна сума збитків становить понад 3,4 млн грн.

Під час санкціонованих обшуків у них вилучили гроші, мобільні телефони, носії інформації, викрадені документи та інші речові докази.

Усім трьом чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 185 КК України: крадіжка, вчинена за попередньою змовою групою осіб, із проникненням у приміщення, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затриманих триматимуть під вартою з можливістю внесення застави.