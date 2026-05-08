Незаконні мандрівники платили за поїздку від 8 тисяч доларів.

У Закарпатській області оперативники Мукачівського прикордонного загону затримали незаконних переправників до Румунії.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Вони разом з іншими правоохоронцями викрили одразу двох ділків, які намагалися налагодити канали незаконного виїзду громадян за кордон.

“Обидві схеми були простими: організатори підшукували “клієнтів”, привозили їх у прикордоння та надавали інструкції, як безпечно і непомітно переправитись до Румунії через річку Тиса”, – йдеться у пресрелізі.

У першому випадку незаконний мандрівник сплатив за поїздку 8 тисяч доларів, у другому двоє громадян мали передати організаторам $17 000.

І ділків, і їхніх “клієнтів” затримали.